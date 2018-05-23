صحيفة ألمانية: تراجع نسبة الاعتراف بحق الحماية للاجئين خلال العام الجارى

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ذكرت صحيفة (فيلت) الألمانية، أن اللاجئين الباحثين عن الحماية لا يحصلون على حق الحماية من المكتب الاتحادى للهجرة واللاجئين، مشيرة إلى أن نسبة الاعتراف بحق الحماية للاجئين قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام الجارى، وأوضحت الصحيفة - فى عددها الصادر اليوم الأربعاء - أن المكتب الاتحادى للهجرة واللاجئين أقر بحق الحماية لواحد من بين ثلاثة طلبات للحصول على حق الحماية من قبل اللاجئين.

وأشارت إلى أن المكتب الاتحادى اعترف بحق الحماية فى الفترة ما بين يناير ونهاية أبريل الماضى بنسبة 32.5%، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة لنيل واحد من الدرجات الأربع من الحماية القانونية فى الفترة نفسها 93 ألفا و381 طلبا، بينما كانت هذه النسبة فى العام الماضى فى حدود 43.4% من عدد طلبات بلغ 603 آلاف طلب، وسجل عام 2016 النسبة الأعلى لقبول طلبات حق الحماية، حيث تقدم 696 ألف شخص بطلب لجوء لنيل حق الحماية، إذ تم قبول الطلبات ضمن حق الحماية بنسبة 62.4%.