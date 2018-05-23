video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 23 مايو 2018 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة ألمانية: تراجع نسبة الاعتراف بحق الحماية للاجئين خلال العام الجارى

الأربعاء، 23 مايو 2018 03:25 م
صحيفة ألمانية: تراجع نسبة الاعتراف بحق الحماية للاجئين خلال العام الجارى لاجئين - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة (فيلت) الألمانية، أن اللاجئين الباحثين عن الحماية لا يحصلون على حق الحماية من المكتب الاتحادى للهجرة واللاجئين، مشيرة إلى أن نسبة الاعتراف بحق الحماية للاجئين قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام الجارى، وأوضحت الصحيفة - فى عددها الصادر اليوم الأربعاء - أن المكتب الاتحادى للهجرة واللاجئين أقر بحق الحماية لواحد من بين ثلاثة طلبات للحصول على حق الحماية من قبل اللاجئين.

وأشارت إلى أن المكتب الاتحادى اعترف بحق الحماية فى الفترة ما بين يناير ونهاية أبريل الماضى بنسبة 32.5%، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة لنيل واحد من الدرجات الأربع من الحماية القانونية فى الفترة نفسها 93 ألفا و381 طلبا، بينما كانت هذه النسبة فى العام الماضى فى حدود 43.4% من عدد طلبات بلغ 603 آلاف طلب، وسجل عام 2016 النسبة الأعلى لقبول طلبات حق الحماية، حيث تقدم 696 ألف شخص بطلب لجوء لنيل حق الحماية، إذ تم قبول الطلبات ضمن حق الحماية بنسبة 62.4%.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين الروهينجا

وزير الدفاع القبرصى: نيقوسيا ستظل ملاذا آمنا للاجئين المجبرين على ترك عائلاتهم

اخبار عالمية

الهجرة الى المانيا

اللاجئين فى المانيا

المكتب الاتحادى للهجرة

اخبار العالم

اخبار المانيا




لا تفوتك
النائب العام يحيل المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى للمحاكمة العاجلة

النائب العام يحيل المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى للمحاكمة العاجلة

وزير النقل: الخط السادس لمترو الأنفاق يمتد من الخصوص إلى المعادى الجديدة - صور

وزير النقل: الخط السادس لمترو الأنفاق يمتد من الخصوص إلى المعادى الجديدة - صور

لماذا أغلق معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض أبوابه قبل انتهائه بـ10 أيام؟.. ارتفاع درجات الحرارة جعل المعرض بدون زبائن.. شوادر السلع الغذائية تحولت لديكورات فى المحافظات.. وتجار التجزئة المستفيد الأول من الخصومات

لماذا أغلق معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض أبوابه قبل انتهائه بـ10 أيام؟.. ارتفاع درجات الحرارة جعل المعرض بدون زبائن.. شوادر السلع الغذائية تحولت لديكورات فى المحافظات.. وتجار التجزئة المستفيد الأول من الخصومات

صور.. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى: أكرمنى الله بإسلام 16 أمريكيا وإسبانيا على يدى منهم إسبانية أصبحت داعية.. كتاب القرية هو الأصل لكل من يرغب فى حفظ القرآن.. وأنشأت معهد طاروط لإعداد القراء

صور.. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى: أكرمنى الله بإسلام 16 أمريكيا وإسبانيا على يدى منهم إسبانية أصبحت داعية.. كتاب القرية هو الأصل لكل من يرغب فى حفظ القرآن.. وأنشأت معهد طاروط لإعداد القراء

الأرصاد: انخفاض تدريجى للحرارة.. والجمعة تسجل 37 درجة واحتمال سقوط أمطار

الأرصاد: انخفاض تدريجى للحرارة.. والجمعة تسجل 37 درجة واحتمال سقوط أمطار

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة‎

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة‎

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة