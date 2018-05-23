شركة حلوى ألمانية تعتذر عن منشورها العنصرى ضد ميجان ماركل

كتب: أحمد علوى

اعتذرت شركة حلوى ألمانية بعدما نشرت صورة لقطعة حلوى مارشميلو مغطاة بالشيكولاتة ترتدى فستان عرس، يوم حفل زفاف الأمير هارى وميجان ماركل، حسبما قالت هيئة اإذاعة البريطانية " بى بى سى".

وكتبت شركة "سوبر ديمكان" الألمانية أسفل صورة نشرتها، تعليقا: "ما الذى تنظرين إليه؟ ألا تريدين أن تكونى ميغان ماركل أيضا".

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعى الشركة، بـ"العنصرية"، مما أجبرها على حذف الصورة، ووصف متحدث باسم الشركة المنشور بأنه "سخيف ومحرج".



الصورة الساخرة من ماركل

وبعدما ندد رواد التواصل الاجتماعى بالمنشور على صحفة الشركة بموقع "فيس بوك"، كتبت الشركة: "عذرًا.. فعالم سوبر ديكمان ملون ومتعدد وأبعد ما يكون عن الأفكار العنصرية".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تدالوا المنشور قبل أن تحذفه الشركة.

ويشار إلى أن الشركة الشهيرة معروف عنها استخدام إيحاءات عنصرية منذ القدم، إذا تطلق عليها الأجيال السابقة فى ألمانيا وغيرها اسم "نيجر كيس" أى "قبلة الشخص الأسود".