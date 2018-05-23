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رئيس البرلمان الأوروبى: يجب حل صراعات الشرق الأوسط وتنمية أفريقيا لتجنب الهجرة

الأربعاء، 23 مايو 2018 03:44 م
رئيس البرلمان الأوروبى: يجب حل صراعات الشرق الأوسط وتنمية أفريقيا لتجنب الهجرة رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تايانى
أ ش أ
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عبر رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تايانى، عن قناعته بأن تجنب موجات هجرة جديدة قادمة إلى أوروبا يتطلب العمل على حل صراعات الشرق الأوسط والاستثمار فى تنمية القارة الأفريقية.

ورأى المسئول الأوروبى - وفق ما نقلته وكالة أنباء آكى الإيطالية - أن الحديث عن ضرورة تفادى مزيد من المهاجرين يجب أن يمر بالقضاء على الأسباب الأساسية للظاهرة، منوهًا بالدور المفترض أن تلعبه أوروبا فى حل مشاكل الشرق الأوسط، خاصة الوضع فى سوريا والصراع الإسرائيلى - الفلسطينى.

وكان تايانى يتحدث فى مؤتمر صحفى عقده اليوم فى بروكسل للحديث عن الانتخابات التشريعية الأوروبية المقبلة عام 2019، والعمل الواجب على أوروبا إنجازه حتى ذلك الحين، وشدد تايانى، على ضرورة الوصول إلى اتفاقيات، فـ"بالنسبة لمسألة الشرق الأوسط، لا يزال موقفنا ثابتًا، أى ضرورة إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين لشعبين"، حسب كلامه، أما بشأن أفريقيا، فيرى المسئول الأوروبى إمكانية الاستثمار بشكل أكثر حداثة وفاعلية، قائلا إن "علينا تدريب كوادر أفريقية، فلدينا الخبرات والمعرفة فى هذا المجال"، على حد قوله.

 


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