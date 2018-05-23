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رئاسة الأركان الروسية تعلن القضاء على جميع عناصر "داعش" بمخيم اليرموك

الأربعاء، 23 مايو 2018 05:26 م
رئاسة الأركان الروسية تعلن القضاء على جميع عناصر "داعش" بمخيم اليرموك سوريا
أ ش أ
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أعلن رئيس إدارة العمليات فى هيئة الأركان الروسية، سيرجى رودسكى، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تحرير ريف دمشق والقضاء على جميع العناصر المسلحة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين فى دمشق، مؤكدا سيطرة الجيش السورى على المنطقة.

وقال رودسكى -فى تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين كان آخر معقل للإرهابيين فى دمشق، لقد كان فى الواقع مأوى لعناصر "داعش" الذين هزموا فى وقت سابق فى مناطق مختلفة من سوريا"، مضيفا إلا أنه "اعتبارا من اليوم، تم القضاء بشكل كامل على عناصر "داعش" التى تنشط فى الجزء الغربى من اليرموك ، وقد سيطرت القوات الحكومية السورية على المنطقة".


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