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بومبيو: الهجوم الصوتى فى الصين يشبه حوادث وقعت فى كوبا

الأربعاء، 23 مايو 2018 04:53 م
بومبيو: الهجوم الصوتى فى الصين يشبه حوادث وقعت فى كوبا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
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 قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن ثمة أوجه شبه بين "الهجوم الصوتي" الذى تحدثت عنه تقارير فى مدينة قوانغتشو الصينية وحوادث فى كوبا أصابت دبلوماسيين أمريكيين بالإعياء.

وقال بومبيو فى شهادة أمام الكونجرس "الأعراض الطبية متشابهة للغاية، وتتسق تماما مع الأعراض الطبية التى كانت تظهر على الأمريكيين العاملين فى كوبا".

وأضاف أن الفرق الطبية فى طريقها إلى المدينة الصينية.

وأصدرت السفارة الأمريكية فى الصين تحذيرا صحيا الأربعاء بعد إصابة أحد موظفيها بضرر طفيف فى الدماغ بسبب صوت "غير عادي" فى حادث يذكر بإصابة دبلوماسيين فى كوبا بمرض غامض.

وتحقق السلطات الامريكية والصينية فى الأمر بعدما تبين أن موظفا يعمل فى مدينة جوانجزهاو جنوب البلاد أصيب بصدمة طفيفة فى الدماغ، بحسب ما ذكرت المتحدثة جينى لي.

وفى تحذير أرسلته إلى الرعايا الأمريكيين فى الصين، قالت السفارة فى رسالة الكترونية أنها لا تعلم ما الذى تسبب بالأعراض كما لا تعلم بوجود حالات مماثلة فى البلاد.


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