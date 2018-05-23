بكين تتعهد بالعمل مع واشنطن على حل النزاع التجارى بين البلدين

أ ش أ

تعهدت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، بالعمل بجدية مع واشنطن لحل النزاع التجارى بينهما، وذلك قبل زيارة وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس للصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية - فى بيان اليوم - إنها ترحب بالواردات من البضائع الأمريكية عالية الجودة، وذلك بعد تعهدها بشراء المزيد من السلع الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، ولم يتضمن بيان الوزارة أية تفاصيل حول مبادرات جديدة لكن الوزارة تعهدت بتطبيق البيان المشترك الذى أصدرته الصين وأمريكا يوم السبت الماضى والذى وافقت فيه بكين على تخفيض عجز الميزان التجارى مع واشنطن.