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المواشى الكويتية: ثقتنا فى استراليا ضعفت كمصدر للأغنام

الأربعاء، 23 مايو 2018 10:58 ص
المواشى الكويتية: ثقتنا فى استراليا ضعفت كمصدر للأغنام أغنام - أرشيفية
رويترز
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قال أسامة بودى الرئيس التنفيذى لشركة المواشى الكويتية، اليوم الأربعاء، إن ثقة شركته فى استراليا كمصدر للأغنام للكويت ضعفت وأشار إلى أنها ستبدأ هذا العام فى استيراد لحوم الأغنام الحية من دول غير استراليا.

يأتى ذلك بعد أن تقدمت نائبة فى البرلمان الاسترالى يوم الاثنين بمشروع قانون يحظر تصدير الخراف الحية فى أعقاب نفوق ألفين و400 رأس من الأغنام على ظهر سفينة كانت متجهة إلى الشرق الأوسط.

وقال بودى فى مؤتمر صحفى إن الشركة تتفاوض مع جنوب أفريقيا ودول فى القرن الأفريقى لاستيراد الأغنام والماشية منها، مشيرا إلى السودان كأحد الموردين المحتملين للأغنام.

 

 


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