السعودية تشدد على ضرورة محاسبة مرتكبى الأعمال العدوانية ضد المدنيين

(أ ش أ)

أكدت المملكة العربية السعودية، أنه قد آن الأوان لأن يدرك مرتكبو الأعمال العدوانية ضد المدنيين أن جرائمهم لن تفلت من المحاسبة، مطالبة بمعاقبة أولئك الذين لا يقيمون وزنا ولا يعترفون بمسئوليتهم عما جنته أيديهم من جرائم ويمارسون القتل بدم بارد برصاص القناصة فى غزة أو بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية فى سوريا أو بأى وسيلة أخرى فى أماكن عديدة فى العالم.

وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعَلِّمِي، أمام مجلس الأمن فى مناقشة مفتوحة حول "حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح" وفقا لوكالة الأنباء السعودية، "أنه قبل أيام شهدنا أمام أعيننا مذبحة جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة وراح ضحيتها عشرات الشهداء الفلسطينيين وآلاف الجرحى، وعلى مدى 7 سنوات متتالية تابع العالم مسلسل الدماء فى سوريا الذى راح ضحيته مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء باستخدام مختلف وسائل القتل والإبادة، وفى ميانمار يقلب العالم يديه وهو ينظر لمئات الآلاف من المدنيين المسلمين الروهينجا وهم يطردون من ديارهم وتحرق بيوتهم ويغتصب نساؤهم ويشرد أطفالهم، وفى اليمن تمارس عصابات الحوثى المدعومة من إيران أبشع أنواع التنكيل بجموع المدنيين بما فى ذلك تجنيد الأطفال وزرع الألغام فى الأحياء المدنية واستخدام الدروع البشرية ومنهم الطفلة (جميلة) بنت الأربع سنوات التى أنقذتها قوات التحالف لاستعادة الشرعية فى اليمن وسلمتها إلى ذويها".

وأكد المُعَلِّمِي، أن السعودية أيدت تشكيل لجنة تحقيق فى جرائم إسرائيل فى غزة، وتؤيد آلية جمع الوثائق والأدلة لمحاسبة مرتكبى جرائم الحرب فى سوريا، وتطالب بضرورة تسهيل عودة أبناء الروهينجا الذين طردوا من بلادهم عودة آمنة كريمة طوعية، واتخاذ الوسائل الكفيلة لمحاسبة من تسببوا فى إيذائهم.

وأوضح أن المملكة تخوض فى الوقت الحاضر بالتعاون مع شركائها من دول التحالف من أجل استعادة الشرعية فى اليمن، عملية عسكرية تهدف إلى إنقاذ الشعب اليمنى من قوى الظلام التى تريد أن تسيطر عليه وتقوده نحو الهلاك، حيث التزمت قوات التحالف فى عملياتها أقصى درجات الحرص والحيطة وضبط النفس لتحقيق حماية فعالة وشاملة للمدنيين.

وأضاف أن من بين الإجراءات التى استخدمتها قوات التحالف بهدف حماية المدنيين، أن تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد أنه هدف عسكرى من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء فى آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع فى اليمن هو موقع مدنى إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع، والعمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها التى تشمل مواقع تجمع المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية والتراثية وأن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر.

وأشار مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، إلى أن من بين الإجراءات التى اتخذها التحالف استخدام الأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة، وذلك حرصا على الحد من الأضرار الجانبية إلى أدنى مستوى ممكن، وإنشاء وحدة متخصصة بحماية الأطفال والمدنيين فى قيادة القوات المشتركة، وتمكين الفريق التقنى للأمم المتحدة من القيام بالتدريب والتأهيل اللازم لأعضائها.

وشدد على أن السعودية تلتزم بأعلى المعايير التى يفرضها الدين الإسلامى الحنيف والقوانين الدولية ذات العلاقة، وأنها تقف بكل ثقة لتطالب بمحاسبة أولئك الذين لا يقيمون لهذه الضوابط وزنا ولا يعترفون بمسئوليتهم عما جنته أيديهم من جرائم ويمارسون القتل بدم بارد برصاص القناصة فى غزة أو بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية فى سوريا أو بأى وسيلة أخرى فى أماكن عديدة فى العالم.