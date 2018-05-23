الداخلية العراقية تدمر عددا من مخلفات "داعش" شمالى بغداد

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء عن تفجيرها العديد من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى شمال العاصمة بغداد، فيما نفت وقوع أى حادث فى قضاء أبو غريب.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، إن القوات الأمنية قامت بتفجير عدد من العبوات الناسفة لمخلفات داعش الإرهابية شمال بغداد، مضيفا أنه لا يوجد أى حادث إرهابى وقع ضمن قاطع أبى غريب".



يشار إلى أن القوات الأمنية تنفذ بين الحين والآخر عمليات تفجير لمخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى .