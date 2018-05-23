استشهاد فلسطينى بالضفة متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلى

رويترز

قالت وزارة الصحة أن فتى فلسطينيا فى الخامسة عشرة من عمره توفى اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلى خلال مواجهات قبل أيام عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة.

وجاء فى بيان أصدرته الوزارة "استشهاد الطفل عدى أكرم أبو خليل 15 عاما من عين سينيا متأثرا بإصابته برصاصة فى البطن قبل 8 أيام خلال مواجهات شمال البيرة".

وتشهد العديد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية مواجهات منذ اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل فى ديسمبر كانون الأول الماضي.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلى حول وفاة الفتى الفلسطينى.