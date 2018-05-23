video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 23 مايو 2018 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ازدهار المبيعات غير المشروعة لحيوانات مهددة بالانقراض عبر الإنترنت فى أوروبا

الأربعاء، 23 مايو 2018 02:47 م
ازدهار المبيعات غير المشروعة لحيوانات مهددة بالانقراض عبر الإنترنت فى أوروبا حيوانات مهددة بالانقراض
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

كشفت دراسة جديدة أن عمليات بيع الحيوانات البرية المهددة والمعرضة للإنقراض تنتشر فى جميع أنحاء أوروبا عبر الإنترنت، وأوضحت أن عمليات البيع تلك تشمل الفهود الحية والدببة والعاج، وجلود الدب القطبى والعديد من الزواحف الحية والطيور، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقضى باحثون من الصندوق الدولى لرعاية الحيوان (إيفاو) ستة أسابيع يتابعون الإعلانات فى 100 سوق على الإنترنت فى أربعة بلدان هى المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا، وقد عثروا على أكثر من 5000 إعلان يعرض بيع ما يقرب من 12000 عنصر ، بقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين دولار (3 ملايين جنيه إسترليني)، وكانت جميع العينات عبارة عن أنواع يتم فيها تقييد التجارة أو حظرها بموجب الاتفاقية العالمية للتجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالإنقراض.

وكان نحو 20% من الإعلانات للعاج، وبينما انخفض الرقم انخفاضا كبيرا فى المملكة المتحدة وفرنسا، كانت هناك  زيادة فى ألمانيا حيث اخترع التجار كلمات رمزية جديدة لإخفاء مبيعاتهم.

وكانت الزواحف من أجل تجارة الحيوانات الأليفة أكبر مجموعة مفردة، تشكل 37% من الإعلانات، وتباع السلاحف الحية بأعداد كبيرة، كما كانت الطيور المهددة بالانقراض شائعة أيضًا تشكل 31% من الإعلانات، وكانت الببغاوات أكثر ما يتم الإعلان عنها في كثير من الأحيان، ولكن تم عرض نحو 500 بومة و350 من الطيور الجارحة للبيع أيضًا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نوعان من دلافين نهر الأمازون مهددة بالانقراض

سلحفاة نهر "دى لا مارى" الأسترالية تنضم لقائمة الزواحف المهددة بالانقراض

الثعلب الضاحك وخيار البحر.. تعرف على أشهر الكائنات المهددة بالانقراض

اخبار العالم

حيوانات مهددة بالانقراض

مبيعات على الانترنت




لا تفوتك
النائب العام يحيل المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى للمحاكمة العاجلة

النائب العام يحيل المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى للمحاكمة العاجلة

وزير النقل: الخط السادس لمترو الأنفاق يمتد من الخصوص إلى المعادى الجديدة - صور

وزير النقل: الخط السادس لمترو الأنفاق يمتد من الخصوص إلى المعادى الجديدة - صور

لماذا أغلق معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض أبوابه قبل انتهائه بـ10 أيام؟.. ارتفاع درجات الحرارة جعل المعرض بدون زبائن.. شوادر السلع الغذائية تحولت لديكورات فى المحافظات.. وتجار التجزئة المستفيد الأول من الخصومات

لماذا أغلق معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض أبوابه قبل انتهائه بـ10 أيام؟.. ارتفاع درجات الحرارة جعل المعرض بدون زبائن.. شوادر السلع الغذائية تحولت لديكورات فى المحافظات.. وتجار التجزئة المستفيد الأول من الخصومات

صور.. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى: أكرمنى الله بإسلام 16 أمريكيا وإسبانيا على يدى منهم إسبانية أصبحت داعية.. كتاب القرية هو الأصل لكل من يرغب فى حفظ القرآن.. وأنشأت معهد طاروط لإعداد القراء

صور.. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى: أكرمنى الله بإسلام 16 أمريكيا وإسبانيا على يدى منهم إسبانية أصبحت داعية.. كتاب القرية هو الأصل لكل من يرغب فى حفظ القرآن.. وأنشأت معهد طاروط لإعداد القراء

الأرصاد: انخفاض تدريجى للحرارة.. والجمعة تسجل 37 درجة واحتمال سقوط أمطار

الأرصاد: انخفاض تدريجى للحرارة.. والجمعة تسجل 37 درجة واحتمال سقوط أمطار

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة‎

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة‎

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة