ازدهار المبيعات غير المشروعة لحيوانات مهددة بالانقراض عبر الإنترنت فى أوروبا

كتبت رباب فتحى

كشفت دراسة جديدة أن عمليات بيع الحيوانات البرية المهددة والمعرضة للإنقراض تنتشر فى جميع أنحاء أوروبا عبر الإنترنت، وأوضحت أن عمليات البيع تلك تشمل الفهود الحية والدببة والعاج، وجلود الدب القطبى والعديد من الزواحف الحية والطيور، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقضى باحثون من الصندوق الدولى لرعاية الحيوان (إيفاو) ستة أسابيع يتابعون الإعلانات فى 100 سوق على الإنترنت فى أربعة بلدان هى المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا، وقد عثروا على أكثر من 5000 إعلان يعرض بيع ما يقرب من 12000 عنصر ، بقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين دولار (3 ملايين جنيه إسترليني)، وكانت جميع العينات عبارة عن أنواع يتم فيها تقييد التجارة أو حظرها بموجب الاتفاقية العالمية للتجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالإنقراض.

وكان نحو 20% من الإعلانات للعاج، وبينما انخفض الرقم انخفاضا كبيرا فى المملكة المتحدة وفرنسا، كانت هناك زيادة فى ألمانيا حيث اخترع التجار كلمات رمزية جديدة لإخفاء مبيعاتهم.

وكانت الزواحف من أجل تجارة الحيوانات الأليفة أكبر مجموعة مفردة، تشكل 37% من الإعلانات، وتباع السلاحف الحية بأعداد كبيرة، كما كانت الطيور المهددة بالانقراض شائعة أيضًا تشكل 31% من الإعلانات، وكانت الببغاوات أكثر ما يتم الإعلان عنها في كثير من الأحيان، ولكن تم عرض نحو 500 بومة و350 من الطيور الجارحة للبيع أيضًا.