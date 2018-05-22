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وول ستريت جورنال: اتفاق وشيك بين واشنطن وبكين لإنقاذ شركة "زد تى اى"

الثلاثاء، 22 مايو 2018 04:29 م
وول ستريت جورنال: اتفاق وشيك بين واشنطن وبكين لإنقاذ شركة "زد تى اى" دونالد ترامب وشى جين بينج
أ ف ب
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اتفقت الولايات المتحدة والصين بشكل مبدئى على إنقاذ شركة الاتصالات الصينية "زد تى اى" بعد أيام من إعلان القوتين الاقتصاديتين التوصل إلى تسوية لحلحلة الخلاف التجارى بينهما، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الثلاثاء.

ولم يتم بعد الاتفاق على التفاصيل، لكن بموجب الإطار العام للصفقة، سترفع واشنطن الحظر على بيع المكونات الأمريكية للشركة التى ستجرى بدورها تغييرات كبيرة فى إدارتها ومجلسها التنفيذى فيما يتوقع أن تدفع غرامات إضافية، بحسب التقرير.

وواجهت الشركة خطر الانهيار جراء الحظر الأمريكى الناجم عن انتهاكها العقوبات التى تفرضها واشنطن على ايران وكوريا الشمالية، وأعلنت الصين، أكبر سوق للسيارات فى العالم، الثلاثاء، أنها ستخفض الرسوم على الواردات المرتبطة بالسيارات من 25 إلى 15%، مع التراجع عن تهديد بفرض رسوم على وارداتها من الذرة البيضاء الأمريكية.

وتم تغريم "زد تى اى" 1.2 مليار دولار فى مارس 2017 ومنعت الشهر الماضى من الحصول على القطع الأمريكية التى تحتاج إليها بعدما كشفت وزارة التجارة الأمريكية أن الشركة كذبت مرارا وفشلت فى اتخاذ اجراءات ضد الموظفين المسئولين عن انتهاك العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية.

واتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمقايضة تنازل بآخر بعدما تعهد تخفيف العقوبات الأمريكية على "زد تى اى" فى إعلان أعقب تقريرا نشرته وكالة فرانس برس، أن الشركة الحكومية الصينية ستضخ أموالا فى مشروع عقارى فى اندونيسيا مرتبط بترامب، لكن الرئيس الأمريكى نفى أن تكون الولايات المتحدة خففت من حدة موقفها حيال "زد تى اى".


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