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الثلاثاء، 22 مايو 2018 07:58 م
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وزير الخارجية الصينى يزور واشنطن الأربعاء المقبل

الثلاثاء، 22 مايو 2018 03:53 م
وزير الخارجية الصينى يزور واشنطن الأربعاء المقبل وزير الخارجية الصينى وانج يى
بكين (أ ف ب)
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يقوم وزير الخارجية الصينى وانج يى الأربعاء، بزيارة قصيرة إلى واشنطن فى ظل ملفات دبلوماسية عدة عالقة بين الصين والولايات المتحدة، لا سيما ما يتعلق منها بالتجارة وإيران وكوريا الشمالية، بحسب ما ذكر متحدث باسمه.

ويشارك وزير الخارجية الصينى حاليا فى اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين فى الارجنتين حيث يختتم زيارته الرسمية وسيمر بالعاصمة الأمريكية فى رحلة عودته إلى الصين.

وقال ناطق رسمى باسم وزارة الخارجية الصينية لو كنج فى بيان الثلاثاء، "خلال الزيارة، سيتبادل المسئولون الصينيون والأمريكيون وجهات النظر بخصوص العلاقات الثنائية والقضايا ذات المصالح المشتركة".

ولم يكشف البيان عن تفاصيل المحادثات. وتأتى زيارة وانج يى فى ظل أحداث دبلوماسية مكثفة.

واحتد التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية فى الآونة الأخيرة، قبل أن ينتهى بالتوصل إلى إتفاق يجنبهما الدخول فى حرب تجارية.

ويتوقع أن يطرح وزير الخارجية الصينى مسألة خروج إيران من الاتفاق النووى إثر الانسحاب المدوّى للولايات المتحدة مطلع مايو الذى "أسفت له" بيكين.

وكما على المسئولين مناقشة القمة التاريخية التى ستجمع كلا من رئيس كوريا الشمالية كيم جونج بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب المقررة فى سنغافورة يوم 12 يونيو القادم.

ومن المنتظر كذلك أن يتضمن اللقاء محادثات بخصوص موضوع بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه بين دول بعضها قريبة من واشنطن، وقد انتقد البنتاغون بشدة هبوط الطائرات القتالية الصينية غير المسبوق الذى حصل أخيرا على جزيرة تحت سيطرة بكين فى هذه المنطقة البحرية.

 


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