video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 22 مايو 2018 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هبوط اضطرارى لطائرة مدنية سعودية فى مطار جدة بسبب عطل فنى

الثلاثاء، 22 مايو 2018 11:17 ص
هبوط اضطرارى لطائرة مدنية سعودية فى مطار جدة بسبب عطل فنى طائرة سعودية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

نجت طائرة مدنية سعودية على متنها 151 شخصا من حادث مميت بعدما تمكن قائدها من الهبوط بها بسلام فى مطار فى جدة رغم عدم نزول إطاراتها الأمامية، فى حادثة تسببت باصابة 53 راكبا.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها القنوات الحكومية السعودية الطائرة وهى تلامس المدرج بالجزء السفلى من مقدمتها، ما تسبب باندلاع نيران للحظات قبل أن يسيطر قائد الطائرة عليها وينجح فى توقيفها تماما.

وقال "مكتب تحقيقات الطيران"، الجهة الحكومية المخولة التحقيق فى حوادث الطيران فى المملكة، ان الطائرة مستأجرة من قبل "الخطوط الجوية العربية السعودية"، وهى من طراز "ايرباص ايه 330".

وكانت الطائرة فى رحلة مساء الاثنين من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة، إلى مطار دكا فى بنجلاديش، وعلى متنها 141 راكباً وطاقم الطائرة المكون من عشرة أفراد.

وأثناء الرحلة، تعرضت لخلل فنّى فى منظومة الهيدروليك مما استدعى بحسب مكتب التحقيقات تغيير مسارها والتوجه بها الى مطار الملك عبد العزيز الدولى فى جدة "حيث هبطت  دون نزول العجلات الأمامية وتوقفت فى نهاية المدرج".

وتم اخلاء الركاب عن طريق مزالق الطوارئ. وتعرّض 52 راكباً لإصابات طفيفة، بينما تعرضت راكبة لكسور أثناء عملية الإخلاء، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية التى أعلنت أيضا فتح تحقيق فى الحادثة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تسير 19 رحلة لمطارى جدة والمدينة لنقل 3 آلاف و517 معتمرا

السعودية تلغى عقد شانجى لإدارة مطار جدة الجديد

غدا.. مصر للطيران تنتهى غدا من تسيير رحلات عودة الحجاج من مطار جدة

ضيوف الرحمن يعودون من الأراضى المقدسة.. "مصر للطيران" تسير الجسر الجوى لعودتهم من مطار جدة الأربعاء والجمعة من المدينة.. عودة أكثر من 70 ألفا على متن 320 رحلة.. وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات منعا للتكدس

اخبار عربيه

السعوديه

هبوط اضطرارى

مطار جده

المملكه العربيه السعوديه




لا تفوتك
"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

التفاصيل الكاملة لقصة "ثأر" تجدد بعد 66 عاما بصعيد مصر.. تمكين رجال المباحث يكسر شوكة المتجبرين.. واعتقال المجرمين الجنائيين ضرورة لوأد الصراعات ووقف نزيف الدماء.. وتطبيق الطوارئ حقق نتائج مبهرة قبل 2011

التفاصيل الكاملة لقصة "ثأر" تجدد بعد 66 عاما بصعيد مصر.. تمكين رجال المباحث يكسر شوكة المتجبرين.. واعتقال المجرمين الجنائيين ضرورة لوأد الصراعات ووقف نزيف الدماء.. وتطبيق الطوارئ حقق نتائج مبهرة قبل 2011

"القضاة الأوائل " الحلقة الخامسة.. شيخ مشايخ الإسلام زين الدين الأنصارى.. تعلم بالجامع الأزهر هربا من "الفلاحة" ودعا لأعمى ذات مرة فأبصر.. تحدى الحاكم بفتوى عدم جواز رجم الزانى حال عدم اعترافه بارتكاب الإثم

"القضاة الأوائل " الحلقة الخامسة.. شيخ مشايخ الإسلام زين الدين الأنصارى.. تعلم بالجامع الأزهر هربا من "الفلاحة" ودعا لأعمى ذات مرة فأبصر.. تحدى الحاكم بفتوى عدم جواز رجم الزانى حال عدم اعترافه بارتكاب الإثم

رواد "تويتر" يتداولون صورتين للحرم المكى الشريف بينهما 40 عامًا

رواد "تويتر" يتداولون صورتين للحرم المكى الشريف بينهما 40 عامًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة