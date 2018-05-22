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مقتل 5 وإصابة 20 فى هجوم صاروخى للحوثيين على مدينة مأرب باليمن

الثلاثاء، 22 مايو 2018 03:16 ص
مقتل 5 وإصابة 20 فى هجوم صاروخى للحوثيين على مدينة مأرب باليمن اليمن - أرشيفية
رويترز
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أبلغت مصادر أمنية وطبية رويترز اليوم الثلاثاء بأن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 20 جراء إطلاق حركة الحوثيين اليمنية صاروخا على مدينة مأرب.

وكانت قناة العربية ذكرت فى وقت سابق أن الحوثيين أطلقوا صاروخ كاتيوشا على حى سكنى وسط مأرب الواقعة تحت سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المعترف بها دوليا.

وتخوض حكومة هادى، التى يساندها تحالف تقوده السعودية، قتالا ضد حركة الحوثى منذ 2015 فى حرب دفعت البلاد إلى شفا المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن عشرة آلاف شخص لقوا حتفهم فى الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات وإن ثلاثة من كل أربعة يمنيين بحاجة للإغاثة الإنسانية. ويبلغ عدد سكان اليمن 22 مليون نسمة.

 

 


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