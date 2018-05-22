مقتل 5 وإصابة 20 فى هجوم صاروخى للحوثيين على مدينة مأرب باليمن

مقتل 5 وإصابة 20 فى هجوم صاروخى للحوثيين على مدينة مأرب باليمنالثلاثاء، 22 مايو 2018 03:16 ص
اليمن - أرشيفية
إضافة تعليق
أبلغت مصادر أمنية وطبية رويترز اليوم الثلاثاء بأن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 20 جراء إطلاق حركة الحوثيين اليمنية صاروخا على مدينة مأرب.
وكانت قناة العربية ذكرت فى وقت سابق أن الحوثيين أطلقوا صاروخ كاتيوشا على حى سكنى وسط مأرب الواقعة تحت سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المعترف بها دوليا.
وتخوض حكومة هادى، التى يساندها تحالف تقوده السعودية، قتالا ضد حركة الحوثى منذ 2015 فى حرب دفعت البلاد إلى شفا المجاعة.
وتقول الأمم المتحدة إن عشرة آلاف شخص لقوا حتفهم فى الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات وإن ثلاثة من كل أربعة يمنيين بحاجة للإغاثة الإنسانية. ويبلغ عدد سكان اليمن 22 مليون نسمة.
إضافة تعليق
تفاصيل القبض على 3 من عصابة البروفيسير الهاربين من قسم مدينة نصر بعد 48 ساعة على هروبهم بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.. المتهمون كانوا فى طريقهم للهروب خارج البلاد.. والتحقيقات: سرقوا 150 مليون من الفيلات والشقق
ثورة تصحيح بالمنظومة الرياضية فى الأهلى.. لجنة الكرة تقبل استقالة الجهاز الفنى.. رامون دياز يتولى تدريب الفريق موسمين.. المدرب الأرجنتينى يصطحب 4معاونين.. محمد يوسف يقترب من العودة للأحمر وخلاف حول عبدالحفيظ
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة