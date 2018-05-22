مقتل 36 حوثيا فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بالساحل الغربى

مقتل 36 حوثيا فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بالساحل الغربىالثلاثاء، 22 مايو 2018 11:03 ص
حوثيين - صورة أرشيفية
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لقى36 من ميليشيات الحوثى مصرعهم خلال مواجهات مع المقاومة اليمنية فى جبهتي التحيتا والجراحى فى الساحل الغربى، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.
وكانت قد أفادت مصادر يمنية اليوم الثلاثاء، بمقتل العشرات من ميليشيا الحوثى على جبهات القتال فى محافظة "حجة" شمالى اليمن والحدودية مع المملكة العربية السعودية .
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