مقتل وإصابة 25 شخصا جراء قصف مليشيا الحوثى سوقا بمدينة مأرب وسط اليمن

صنعاء (أ ش أ)

أفاد مصدر طبى باليمن اليوم الثلاثاء، بأن 5 أِشخاص من المدنيين لقوا مصرعهم، بينهم طفلان، وأصيب 20 آخرين على الأقل إثر قصف ميليشيات الحوثى لسوق فى مدينة مأرب وسط اليمن.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الفضائية اليوم الثلاثاء، عن مصادر فى المدينة قولها "إن ميليشيا الحوثى أطلقت صاروخ كاتيوشا سقط فى شارع مزدحم بالمتسوقين والسكان وسط المدينة، والتى تحمل نفس اسم المحافظة".

وندد وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى بقتل المدنيين فى مأرب، وقال فى سلسلة تغريدات عبر (تويتر) "أدين وبشدة المجزرة التى ارتكبتها مليشيا الحوثى بقصفها صباح اليوم منطقة سكنية وسط مدينة مأرب بصواريخ الكاتيوشا، ما أسفر عن استشهاد 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين بينهم طفلان فى حصيلة غير نهائية".

وأضاف "هذه الجريمة البشعة هى امتداد لجرائم القتل المتعمد والإبادة الجماعية التى ترتكبها مليشيا الحوثى بحق المدنيين الأبرياء منذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل 3 أعوام.. وأدعو المجتمع الدولى إلى إدانة هذه الجرائم الحوثية المستمرة على الشعب اليمنى باعتبارها جرائم حرب وإبادة بحق المواطنين".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التى تستهدف فيها الميليشيات المراكز المدنية فى مأرب، إذ قصفت فى مطلع مايو الجارى مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب فى مأرب بصاروخ كاتيوشا.