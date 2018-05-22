مصادر يمنية: مقتل العشرات من الحوثيين على جبهات القتال فى "حجة"

عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر يمنية اليوم الثلاثاء، بمقتل العشرات من ميليشيا الحوثى على جبهات القتال فى محافظة "حجة" شمالى اليمن والحدودية مع المملكة العربية السعودية .

ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية اليوم عن المصادر قولها " إن ذلك يأتى فى وقت حققت فيه قوات الشرعية اليمنية، التى يدعمها التحالف العربى بقيادة السعودية، تقدما جديدا فى جبهة حرض بمحافظة حجة، وذلك بعد معارك مستمرة منذ 3 أيام مع ضد مليشيات الحوثي".

يشار إلى أنه خلال الأيام الأولى من العملية العسكرية الهادفة لتحرير مدينة حرض، تمكنت القوات اليمنية بإسناد التحالف العربي، من تحرير سلسلة جبال النار المطلة على خطوط إمداد الحوثيين بين محافظتى حجة وصعدة شمالى البلاد.