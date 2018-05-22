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مجلس النواب التونسى يصادق على اتفاقية مع مصر فى مجال النقل البحرى

الثلاثاء، 22 مايو 2018 06:23 م
مجلس النواب التونسى يصادق على اتفاقية مع مصر فى مجال النقل البحرى مجلس النواب التونسى
أ ش أ
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صادق مجلس النواب التونسى، اليوم الثلاثاء على مشروع القانون الأساسى المتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية فى مجال النقل البحرى.

ووافق على الاتفاقية 157 نائبا، وامتنع صوت واحد ورفض أيضا صوت واحد.


تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية التى وافق عليها البرلمان التونسى، وقعت خلال أعمال الدورة 16 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة التى عقدت فى القاهرة فى 12 نوفمبر الماضى، خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى القاهرة، حيث مثل الجانب المصرى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بمشاركة وفدين رفيعى المستوى من البلدين، وحينذاك وقع الجانبان عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم.


وتم فى ذلك الوقت التوقيع على اتفاقية تعاون فى مجال النقل البحرى، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون بين ديوان الموانئ البحرية والتجارية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.


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