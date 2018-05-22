متحدث روسى: إسقاط طائرة بدون طيار لدى إقترابها من قاعدة حميميم بسوريا

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أعلن متحدث باسم القوات الروسية فى سوريا اليوم عن اسقاط طائرة مجهولة بدون طيار لدى إقترابها من قاعدة حميميم الجوية الروسية فى سوريا.

ونقلت شبكة (ايه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم قاعدة حميميم قوله إن القاعدة الجوية الروسية لم تتعرض الى أية أضرار أو خسائر بشرية نتيجة لهذا الحادث.

وكانت قاعدة حميمم الروسية قد تعرضت خلال شهر يناير الماضى الى هجوم مماثل باستخدام 13 طائرة بدون طيار ، حيث تمكنت المضادات الروسية من إسقاط سبع طائرات منها واجبار الطائرات الباقية على الهبوط.