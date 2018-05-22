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الثلاثاء، 22 مايو 2018 08:38 م
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قتلى وجرحى فى هجوم انتحارى استهدف موكبا عسكريا بالصومال

الثلاثاء، 22 مايو 2018 07:33 م
قتلى وجرحى فى هجوم انتحارى استهدف موكبا عسكريا بالصومال تفجير فى الصومال - أرشيفية
أ ش أ
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سقط عدد من القتلى والجرحى، جراء هجوم بسيارة ملغومة استهدف موكبا عسكريا خارج العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال رائد فى الشرطة الصومالية يدعى عبد القادر- حسبما أوردت قناة سكاى نيوز بالعربية - "إن حركة الشباب الإرهابية هاجمت بسيارة ملغومة موكبا عسكريا كان يمر فى منطقة أفجوى على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غربى مقديشو.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، فيما لم يعلن عن عدد القتلى والجرحى، وتشن الحركة الموالية لتنظيم القاعدة هجمات إرهابية فى الصومال منذ سنوات.

 


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