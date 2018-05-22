قتلى وجرحى فى هجوم انتحارى استهدف موكبا عسكريا بالصومال

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سقط عدد من القتلى والجرحى، جراء هجوم بسيارة ملغومة استهدف موكبا عسكريا خارج العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال رائد فى الشرطة الصومالية يدعى عبد القادر- حسبما أوردت قناة سكاى نيوز بالعربية - "إن حركة الشباب الإرهابية هاجمت بسيارة ملغومة موكبا عسكريا كان يمر فى منطقة أفجوى على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غربى مقديشو.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، فيما لم يعلن عن عدد القتلى والجرحى، وتشن الحركة الموالية لتنظيم القاعدة هجمات إرهابية فى الصومال منذ سنوات.