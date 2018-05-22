فيديو.. مشادات كلامية وتطاول بالأيدى فى جلسة البرلمان الليبى بحضور 13 نائبا

كتب : أحمد جمعة

قال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، إن البرلمان الليبى عقد جلسة اليوم فى مدينة طبرق بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب لبحث إيجاد حل للأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد، والانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة فى الأراضى الليبية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن جلسة اليوم ناقشت بحث نقل مقر البرلمان الليبى إلى مدينة بنغازى وتوفير كل السبل لذلك، مؤكدًا على أنه جرت مناقشات حول اتخاذ قرار نقل البرلمان إلى مدينة بنغازى، مشيرًا إلى أنه لم يستوف النقاش فى هذا النواب وأنه جرى على ضرورة حضور النواب من المنطقة الجنوبية والغربية لاتخاذ القرار، موضحا أنه تم تعليق الجلسة دون اتخاذ قرار.

وأكد عبد الله بليحق، على أن جلسة مجلس النواب الليبى حضرها اليوم 13 عضوا لمناقشة نقل البرلمان إلى بنغازى.

فيما نشبت مشادات كلامية بين النائبين عيسى العريبى وفرج بوهاشم بسبب خلافات سياسية تتعلق بدعم الأخير لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج ومعارضة النائب عيسى العريبى لحكومة الوفاق، إضافة لتلاسن وصل إلى التطاول بالأيدى بين النائبين جاب الله الشيبانى وطلال ميهوب، ما استدعى تعليق جلسة البرلمان.