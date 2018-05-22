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غدا.. مجلس النواب اللبنانى المنتخب يبدأ مهام عمله

الثلاثاء، 22 مايو 2018 01:27 م
غدا.. مجلس النواب اللبنانى المنتخب يبدأ مهام عمله نبيه برى
كتبت آمال رسلان
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يعقد مجلس النواب اللبنانى الجديد المنتخب أولى جلساته، غدا الأربعاء، لاختيار رئيسه، حيث متوقع أن يحصل نبيه برى رئيس حركة أمل على رئاسة المجلس مجددا، حيث أعلنت أغلب الكتل السياسية دعمها لبرى للاستمرار فى مهامه ماعدا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والذى أعلن أن كتلته البرلمانية ستصوت ببطاقة بيضاء فى انتخاب رئيس مجلس النواب.

 

وبمناسبة انتخابات رئاسة مجلس النواب اللبنانى غدا الأربعاء، طلبت قيادة حركة أمل من جميع الحركيين والمناصرين عدم إطلاق النار فى الهواء ابتهاجا الأمر الذى يؤدى غالبا إلى خسارة فى الأرواح والممتلكات وبث حالة من الهلع عند المواطنين مما يفقد المناسبة معناها.

 

ودعت حركة أمل فى بيان، إلى التعبير بصورة حضارية، مشددة على أن أقصى العقوبات المسلكية والتنظيمية سوف تتخذ بحق المخالفين، كما دعت القوى القضائية والأمنية المعنية إلى ملاحقة المخلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


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