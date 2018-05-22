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روسيا البيضاء تعيد سفيرها إلى السويد بعد خلاف دبلوماسى استمر 6 أعوام

الثلاثاء، 22 مايو 2018 04:50 م
روسيا البيضاء تعيد سفيرها إلى السويد بعد خلاف دبلوماسى استمر 6 أعوام الرئيس البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو
رويترز
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عينت روسيا البيضاء سفيرًا لدى السويد، اليوم الثلاثاء، لتنهى بذلك خلافًا دبلوماسيًا دام 6 أعوام بشأن تصرف مؤيد للديمقراطية شهد إلقاء شركة علاقات عامة سويدية مئات الدمى على شكل دببة من الجو فوق الجمهورية السوفيتية السابقة.

وفى عام 2012 استدعت مينسك سفيرها لدى السويد وطردت السفير السويدى بعد إسقاط الدمى على أراضيها وكانت كل واحدة منها تحمل رسالة تحث الدولة السلطوية على إبداء المزيد من الاحترام لحقوق الإنسان، ومنذ ذلك الحين استجاب الرئيس الكسندر لوكاشينكو لبعض الدعوات من الغرب لإبداء المزيد من المرونة تجاة المعارضة السياسية سعيًا لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبى وتقليل اعتماد روسيا البيضاء على جارتها روسيا.

ونقل المكتب الإعلامى للرئاسة عن لوكاشينكو، قوله، أثناء تعيين السفير الجديد ديمترى ميرونتشيك "مستوى علاقاتنا مع الدول الاسكندنافية منخفض بشكل غير مبرر"، وأضاف "السويد بلد شديد الأهمية لنا"، ويحكم لوكاشينكو، روسيا البيضاء بنمط سوفيتى منذ عام 1994، لكن العلاقات مع الغرب تحسنت فى الأعوام الأخيرة، ويتصل هذا التحسن جزئيا بالعفو عن عدة مسجونين سياسيين كما أن المعارضة أصبح لها تمثيل فى البرلمان لأول مرة منذ 20 عاما بعد انتخابات أجريت فى عام 2016، قال عنها مراقبون غربيون إنها لم تتسم بالديمقراطية على نحو تام لكنها أفضل من انتخابات سابقة.


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