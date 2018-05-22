رئيس الوزراء العراقى يدعو الكتل السياسية للالتزام بجدول تشكيل الحكومة

أ ش أ

دعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، الكتل السياسية إلى الالتزام بالجدول الدستورى الخاص بتشكيل الحكومة.

وقال العبادي- خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة (السومرية نيوز )العراقية - " التقينا مقتدى الصدر، وهناك تقارب فى وجهات النظر بشأن تشكيل الحكومة "، مضيفا " أن هناك تطابقا شبه كامل مع سائرون لتشكيل حكومة تكنوقراط قوية".



وتابع العبادى "ندعو المفوضية إلى الشفافية فى العمل وأن تسلم الكتل السياسية كل المعلومات عن كل محطة انتخابية"، مستبعدا إعادة الانتخابات، ومشددا على ضرورة التحقق جيدا من النتائج النهائية.



وأوضح رئيس الوزراء العراقى أن الهدف الأساسى هو حماية المواطنين والحدود ومنع تسلل الإرهابيين، مؤكدا القضاء على داعش فى أعالى الفرات.



يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت، فى وقت سابق، عن نجاح عملية الاقتراع التى جرت فى العراق بنسبة مشاركة بلغت44.52%، فى أول انتخابات برلمانية يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي.