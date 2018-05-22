رئيس النواب العراقى: يجب التوافق على تشكيل حكومة تضم الجميع بدون شروط واستثناء

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بحث رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، اليوم الثلاثاء، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى بغداد، يان كوبيتش، نتائج الانتخابات التشريعية وجهود الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى بحث ابرز المشاكل والملاحظات حول أداء مفوضية الانتخابات خلال عمليتى الاقتراع والعد والفرز.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن الجبورى أكد - خلال اللقاء - أن اللجوء إلى القنوات القانونية كفيل بحل كل الأشكالات التى رافقت الانتخابات ونتائجها، مشددا على ضرورة الاحتكام إلى الهدوء والعمل وفق آليات الاعتراض الدستورية لحل اى خلاف يتعلق بعملية الاقتراع ونتائجها، وحول تشكيل الحكومة، قال الجبورى "إن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع القوى السياسية تحمل مسؤلياتها بتغليب مصلحة البلاد العليا من خلال تفاهمات تفضى إلى تشكيل حكومة تضم الجميع بدون شروط واستثناءات"، مؤكدا حرصه على إدامة التواصل عبر اللقاءات المستمرة مع جميع أطراف العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق يلبى تطلعات الشعب العراقى.

بدوره، ثمن كوبيش، جهود رئيس مجلس النواب فى ترسيخ ركائز الديمقراطية فى البلاد، ويذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت، فى وقت سابق، عن نجاح عملية الاقتراع التى جرت فى العراق بنسبة مشاركة بلغت 44.52%، فى أول انتخابات برلمانية يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابى.