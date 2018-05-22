video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 22 مايو 2018 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تقرير استخباراتى يفضح دور عميل قطرى فى تنصيب فرماجو رئيسا للصومال

الثلاثاء، 22 مايو 2018 08:55 م
تقرير استخباراتى يفضح دور عميل قطرى فى تنصيب فرماجو رئيسا للصومال مقاتل بحركة الشباب
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

كشف تقرير استخباراتي سري الخلفية الإرهابية للمتطرف وعميل قطر مدير ديوان القصر الرئاسي الصومالي فهد ياسين، وعلاقته الوثيقة بوصول الرئيس محمد عبد الله فرماجو إلى الحكم.

وقال موقع عين الإماراتى نقلا موقع "سونا تايمز"، الذي نشر مقتطفات من التقرير، إنه وفقا للمعلومات المسربة التي شاركتها دول تربطها مصالح استراتيجية مع الصومال، أصبح ياسين عضوا في جماعة "الاتحاد" الإسلامية المنحلة الآن، وشارك في معارك في أراري وجيدو وبساسو في التسعينيات.

ويقول التقرير إنه في أواخر التسعينيات، أعادت جماعة "الاتحاد" النظر في استراتيجيتها نحو قتالها في الصومال وبعض الشخصيات البارزة، بما في ذلك حسن تركي وحسن ضاهر عويس وعبد الله علي هاش وجزء من جناح الشباب في الجماعة بسبب تحديات، لتختار نهجا إسلاميا أكثر مرونة في الصومال عبر استخدام الدعوة لنشر التعاليم الإسلامية بدلاً من إشهار السلاح.

درّس ياسين الصحافة في اليمن وعمل في "صوماليتوك" وهو موقع على الإنترنت تملكه المنظمة الإسلامية المتطرفة، "الاتحاد الإسلامي"، قبل أن ينضم إلى فضائية "الجزيرة" القطرية، حيث عمل كمدير مكتب، ومراسل في مقديشو.

وذكر التقرير أنه مع توطد صلاته بحركة "الشباب"، أقام ياسين روابط جيدة مع كبار قادة الجماعة، بما في ذلك الزعيم الروحي القتيل أحمد عبدي جودان، وإبراهيم أفغاني، وحسن ضاهر عويس، ومختار روبو، ومعلم برهان، ليصبح سريعا وسيطا لتوصيل أموال قطر لحركة "الشباب".

وكشف التقرير الاستخباراتي عن أن مدير الديوان الحالي في فيلا صوماليا تلقى تدريبا استخباراتيا في قطر. وفي عام 2012، غادر ياسين فضائية "الجزيرة" وانضم إلى مركز أبحاثها.

ومنذ انضمامه إلى مركز الأبحاث، لم يقم ياسين بإصدار التقارير والتحقيقات التي اعتاد كتابتها عن الصومال، ما أثار تكهنات حول عمله الغامض، حيث أشار كثيرون إلى احتمال تورطه في أنشطة استخبارية.

ومع ذلك، ووفقا للتقرير، فقد كلف ياسين بجمع معلومات عن السياسيين والوضع السياسي في دولة القرن الأفريقي الذي عانت لعقود من الحرب الأهلية حيث كان بوابة لقيادة الصومال.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حركة الشباب الصومالية تفجر سيارة مفخخة فى موكب عسكرى بالعاصمة مقديشو

الشرطة الكينية تحذر من هجمات محتملة لحركة الشباب الصومالية خلال شهر رمضان

أخبار الصومال

حركه الشباب الصوماليه

اخر اخبار الصومال

أخبار قطر

الديوان الاميرى القطرى




لا تفوتك
"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة