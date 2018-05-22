المقاومة اليمنية تحقق انتصارات عسكرية بالساحل الغربى بمساندة القوات الإماراتية

أبوظبى ( أ ش أ )

حققت قوات المقاومة الوطنية اليمنية و "ألوية العمالقة" بمساندة القوات المسلحة الإماراتية وقوات التحالف العربى اليوم،الثلاثاء، انتصارات متلاحقة بالحديدة، مع تمكنها من اختراق خطوط الدفاع الأمامية لميليشيات الحوثيين الموالية لإيران وانحسار رقعة سيطرتها ودحر عناصرها فى عمليات نوعية أربكت صفوفها .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن قوات المقاومة اليمنية نفذت بمختلف تشكيلاتها جنوبى الحديدة عمليات عسكرية واسعة وكبيرة باتجاه مدينة الحديدة لتطهيرها من الميليشيات الحوثية واستكمالا لواحدة من أهم العمليات العسكرية بالتزامن مع استمرر العمليات غربى محافظة تعز فى أكثر من اتجاه وتضييق الخناق على الحوثيين وقطع أهم خطوط إمدادهم فى الساحل الغربي، وتتكون هذه العمليات من محورين وتأتى بالتزامن مع غارات جوية مركزة تستهدف مواقع وتجمعات وتعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثى الموالية لإيران فى مناطق الجراحى و زبيد و التحيتا و بيت الفقيه .

وأضافت "وام" أن قوات المقاومة اليمنية تقدمت بعمق يزيد على 20 كيلومترا باتجاه مديرية التحيتا ونجحت فى انتزاع مواقع مهمة واستراتيجية منها ميناء الحيمة العسكرى والتقدم شمالا وتطهير منطقة الفازة بعد أن نفذت القوات المسلحة الإماراتية عملية برمائية وتمكنت من تدمير مركز قيادة وسيطرة تابع للحوثيين بهدف القضاء على تجمعاتهم ومنعها من زراعة الألغام البحرية ووقف تهديداتها للملاحة الدولية .

وأسفرت العمليات العسكرية عن مصرع أكثر من 250 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية منذ انطلاقها مؤخرا باتجاه الحديدة، فيما فرت عناصر الميليشيات من الجبهات تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم وذلك بعد حصارهم وتضييق الخناق عليهم وقطع خطوط إمدادهم ليتلقوا بذلك ضربات موجعة وقاصمة وهزائم متلاحقة شتت صفوفهم وأنهكت قدراتهم العسكرية.