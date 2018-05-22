video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 22 مايو 2018 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس العراقى يؤكد تضامن بلاده مع الشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل حقوقه

الثلاثاء، 22 مايو 2018 08:34 م
الرئيس العراقى يؤكد تضامن بلاده مع الشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل حقوقه الرئيس العراقى فؤاد معصوم
أ ش أ
إضافة تعليق

 أكد الرئيس العراقى فؤاد معصوم، تضامن بلاده مع الشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل حقه المشروع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب معصوم - خلال اتصال هاتفى وفق بيان للرئاسة العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - عن تهانيه بنجاح العملية الجراحية التى أجراها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مجددًا دعوته للرئيس الفلسطينى لزيارة العراق.


من جانبه، أشاد الرئيس الفلسطينى بمواقف العراق الثابتة فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى، معربًا عن امتنانه العميق لاتصال الرئيس معصوم مهنئًا إياه وكل الشعب العراقى بالنجاح فى إجراء انتخابات مجلس النواب الأخيرة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ائتلاف النصر يحذر القوى الفائزة من العودة للاصطفاف الطائفي لحكم العراق

العراق: تدمير نفق كبير لـ"داعش" بداخله عدد من عناصره فى الموصل

تركيا: مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين فى هجوم كردى شمالى العراق

سفير إيران فى العراق: لا خلافات مع زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر

فؤاد معصوم

العراق

أخبار عربية

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى




لا تفوتك
"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة