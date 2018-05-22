الرئيس العراقى يؤكد تضامن بلاده مع الشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل حقوقه

أ ش أ

أكد الرئيس العراقى فؤاد معصوم، تضامن بلاده مع الشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل حقه المشروع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب معصوم - خلال اتصال هاتفى وفق بيان للرئاسة العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - عن تهانيه بنجاح العملية الجراحية التى أجراها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مجددًا دعوته للرئيس الفلسطينى لزيارة العراق.



من جانبه، أشاد الرئيس الفلسطينى بمواقف العراق الثابتة فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى، معربًا عن امتنانه العميق لاتصال الرئيس معصوم مهنئًا إياه وكل الشعب العراقى بالنجاح فى إجراء انتخابات مجلس النواب الأخيرة