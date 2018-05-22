التحرير الفلسطينية: حان الوقت لعقاب ومحاسبة إسرائيل على انتهاكات الفلسطينيين

رام الله (أ ش أ)

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، أنه حان الوقت لعقاب إسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها وجرائمها المتعمدة بحق شعبنا الفلسطينى الأعزل.

وقالت عشراوى - فى تصريح اليوم الثلاثاء، "اليوم سلمت دولة فلسطين بصفتها دولة عضو فى ميثاق روما الأساسى، إحالة الحالة فى فلسطين فيما يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية المتعمدة، إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا".

وأشارت إلى أن الإحالة شملت جرائم الحرب السابقة والحالية والمستقبلية والجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبتها دولة الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا، بما فيها، الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، والتهجير القسري، ومواصلة هدم المنازل والبنى التحتية للدولة الفلسطينية، والقتل المتعمد للمتظاهرين الفلسطينيين العزّل، والاعتقال التعسفى وممارسة أبشع أساليب التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين.

وطالبت عشراوي، المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية والتحقيق فى جرائم الحرب الإسرائيلية المتتالية، بحق شعبنا والمنافية لجميع القرارات الشرعية والقوانين الدولية والدولية الإنسانية.

ولفتت إلى أنه من الأهمية بمكان أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية موقفا مبدئيا وعادلا، وأن تفتح تحقيقا رسميا وعاجلا فى انتهاكات إسرائيل الفاضحة بحق شعبنا ودولتنا الفلسطينية المحتلة".

ودعت عشراوى المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، ووضع حد للمعاناة الفلسطينية المستمرة منذ عقود، وذلك عبر ضمان حقوق الشعب الفلسطينى بموجب القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى.