وسائل إعلام سعودية: الدفاع الجوى يتصدى لصواريخ فوق سماء جازان

وسائل إعلام سعودية: الدفاع الجوى يتصدى لصواريخ فوق سماء جازانالإثنين، 21 مايو 2018 04:07 ص
صاروخ - أرشيفية
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قالت وسائل إعلام سعودية، إن قوات الدفاع الجوى تمكنت من إسقاط صواريخ باليستية من نوع سكود، أطلقتها مليشيات الحوثى الإيرانية من الأراضى اليمنية، على مدينة جازان الواقعة جنوب المملكة.
فيما قالت صفحات سعودية على وسائل التواصل الاجتماعى، إن قوات الدفاع تمكنت من إسقاط 4 صواريخ فوق سماء مدينة جازان، بمضادات الباتريوت، الليلة.
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