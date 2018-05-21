وزير الدفاع الكويتى يبحث مع مستشار نظيره البريطانى تعزيز التعاون المشترك

الكويت (أ ش أ)

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بقصر السيف اليوم الاثنين، مع مستشار وزير الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط الفريق السير جون لوريمير سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة فى المجال العسكرى.

وقال بيان صحفى صادر عن مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، إن الشيخ ناصر الصباح أكد - خلال اللقاء - لوريمير عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

وأضاف أن الجانبين بحثا خلال اللقاء موضوعات مشتركة، لاسيما المتعلقة بالجانب العسكري؛ وذلك بحضور وكيل وزارة الدفاع الكويتية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح، وسفير بريطانيا لدى الكويت مايكل دافنبورت والملحق العسكرى البريطانى لدى الكويت العقيد طيار فينلى ماكلين.