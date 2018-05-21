وزير الخارجية الفلسطينى يتجه إلى هولندا للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية

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من المقرر أن يصل وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، إلى هولندا - فى وقت لاحق الاثنين - لعقد محادثات مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وسيلتقى المالكى، بنسودا، صباح الثلاثاء، بعد أسبوعين من مقتل 62 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلى أثناء احتجاجهم على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وذكرت السفارة الفلسطينية فى لاهاى، فى بيان، أن المالكى سيطلع "بنسودا" على الوضع فى الأراضى الفلسطينى "ويسلمها احالة الحالة فى فلسطين" بشأن المستوطنات اليهودية خلال محادثتهما فى المحكمة الجنائية الدولية، وبعد ذلك سيعقد المالكى، مؤتمرًا صحفيًا أمام المحكمة، وسيلتقى - فى وقت لاحق الثلاثاء - نظيره الهولندى ستيف بلوك.

والأسبوع الماضى، قالت بنسودا، إنها تراقب من كثب الاضطرابات فى غزة و"ستتخذ أى اجراء ضرورى" لمقاضاة المسئولين عن الجرائم، وصرحت فى بيان لوكالة فرانس برس، "موظفونا يتابعون التطورات الميدانية من كثب ويسجلون أى جريمة مفترضة يمكن أن تكون ضمن نطاق صلاحيات المحكمة"، وانضمت السلطة الفلسطينية، إلى المحكمة الجنائية الدولية فى يناير 2015 بعد أن وقعت ميثاق روما الذى تأسست بموجبه المحكمة، وطلب الفلسطينيون من المدعية التحقيق فى جرائم ارتكبت فى الأراضى الفلسطينية فى الحرب على غزة العام 2014، وفتحت بنسودا تحقيقا بعد ذلك بأيام، ويتواصل التحقيق الأولى الذى يسبق التحقيق الكامل.