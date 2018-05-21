منظمة التحرير الفلسطينية تدين افتتاح باراجواى سفارتها فى القدس

منظمة التحرير الفلسطينية تدين افتتاح باراجواى سفارتها فى القدسالإثنين، 21 مايو 2018 12:24 م
حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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أدانت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، افتتاح باراجواى سفارتها فى مدينة القدس.
وقالت إن اتخاذ هذا الاجراء غير المسئول يعد انتهاكا صارخا ومتعمدا للقانون الدولى ولقرارات الشرعية الدولية، ودعت رئيس باراجواى إلى التراجع عن هذا القرار.
وطالبت "عشراوي" الدول الأعضاء بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى وحركة عدم الانحياز ودول العالم التى تحترم القانون الدولى والدولى الإنسانى، لقطع علاقاتها مع الدول التى تدعم الاحتلال الإسرائيلى.
وكانت باراجواى، قد افتتحت اليوم الاثنين، سفارة لها فى مدينة القدس لتصبح الدولة الثالثة التى تفتتح ممثلية لها فى المدينة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وجواتيمالا.
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