كتب أحمد عبد الرحمن

حققت قوات الشرعية اليمنية تقدمًا جديدًا فى مديرية باقم شمالى محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثى الإيرانية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

وأشارت إلى مقتل أكثر من 30 من ميليشيات الحوثى خلال تقدم قوات الشرعية فى مديرية باقم.

وأوضحت أن مقاتلات التحالف العربى تستهدف تجمعات المتمردين فى مديرية باقم وتكبدهم خسائر كبيرة.