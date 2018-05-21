مقتل أكثر من 30 من ميليشيات الحوثى خلال تقدم قوات الشرعية فى مديرية باقمالإثنين، 21 مايو 2018 12:40 ص
أرشيفية
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حققت قوات الشرعية اليمنية تقدمًا جديدًا فى مديرية باقم شمالى محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثى الإيرانية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.
وأشارت إلى مقتل أكثر من 30 من ميليشيات الحوثى خلال تقدم قوات الشرعية فى مديرية باقم.
وأوضحت أن مقاتلات التحالف العربى تستهدف تجمعات المتمردين فى مديرية باقم وتكبدهم خسائر كبيرة.
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