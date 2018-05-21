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مصرع 15 شخصا فى العاصفة المدارية ساجار بالصومال

الإثنين، 21 مايو 2018 10:19 ص
مصرع 15 شخصا فى العاصفة المدارية ساجار بالصومال امطار غزيرة - أرشيفية
رويترز
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 لقى 15 شخصا على الأقل حتفهم فى أرض الصومال بعد أمطار غزيرة نتجت عن العاصفة المدارية ساجار التى وصلت إلى منطقة القرن الأفريقى فى مطلع الأسبوع.

وتقع أرض الصومال على الطرف الشمالى لشرق أفريقيا وتطل على خليج عدن وكانت انفصلت عن الصومال فى عام 1991.

وقال عبد الرحمن أحمد على حاكم منطقة أودال للصحفيين أمس الأحد "فى الأربع والعشرين ساعة الماضية قتلت أمطار غزيرة 15 شخصا فى منطقتى لوجايا وباكى"، وأضاف "حكومة أرض الصومال بدأت فى تقديم خدمات الطوارئ للضحايا".

وفى بلاد بنط وهى منطقة متمتعة بحكم شبه ذاتى فى شمال شرق الصومال قال يوسف محمد واييس حاكم منطقة بارى لرويترز أمس الأحد إن العواصف جرفت رجلين وسيارتهما من الوادى فى مدينة بوصاصو.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن آلاف الناس تضرروا من الأمطار الغزيرة وتدمير البنية الأساسية بسبب العاصفة ساجار.

وقال المكتب فى بيان "تسبب الإعصار فى تدهور الوضع الإنسانى فى الولايتين والمناطق المتنازع عليها التى تعرضت لموجات طويلة من الجفاف ترجع لعام 2015 مما يجعلها أكثر عرضة للفيضانات كنتيجة مباشرة للأمطار الغزيرة"، وتتنازع أرض الصومال وبلاد بنط منطقة سول منذ أكثر من عشر سنوات.

 


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