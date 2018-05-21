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الإثنين، 21 مايو 2018 08:51 ص
خالد صلاح
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مصادر يمنية: مقتل 10 عناصر حوثية فى مواجهات مع قوات الشرعية بالبيضاء

الإثنين، 21 مايو 2018 08:39 ص
مصادر يمنية: مقتل 10 عناصر حوثية فى مواجهات مع قوات الشرعية بالبيضاء القوات اليمنية ـ صورة أرشيفية
عدن(أ ش أ)
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أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 10 من مليشيات الحوثى فى مواجهات مع قوات الشرعية فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية اليوم الاثنين، عن المصادر قولها إن المعارك اندلعت إثر تصدى قوات الشرعية لهجوم للمتمردين على مواقع للجيش اليمنى فى منطقة حوران وخدار بجبهة قانية .

وكانت مقاتلات التحالف العربى قد استهدفت بعدة غارات مواقع المليشيات المتبقية فى سلسلة جبال اليسبل أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم .

فى سياق متصل، أفادت مصادر حقوقية يمينة بارتفاع عدد ضحايا الذين قضوا تحت التعذيب داخل سجون ميليشيات الحوثى إلى 119 شخصا.

يذكر أن ميليشيات الحوثى نفذت منذ عام 2016 موجة من الاعتقالات طالت عددا من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان.

 


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