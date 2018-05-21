مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى للاحتفال بعيد نزول التوراة

كتب- هاشم الفخرانى

اقتحم مستوطنون متطرفون وطلاب يهود صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، باليوم الثانى لما يسمى عيد "الشفوعوت- نزول التوراة" اليهودى.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء جولاتهم فى باحات الأقصى.

وقال مسئول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن 184 مستوطنا بينهم 30 من طلاب الجامعات والمعاهد اليهودية اقتحموا خلال الفترة الصباحية المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية فى أنحاء متفرقة من باحاته، ومن ثم خرجوا من باب السلسلة.

وأوضح أن مرشدين يهود قدموا للمستوطنين أثناء الاقتحامات شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما حاول بعضهم أداء طقوس وصلوات تلمودية فى باحات المسجد.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة الساعة السابعة والنصف صباحا، ونشرت عناصرها الخاصة وقوات التدخل السريع عند أبواب الأقصى وفى ساحاته، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها وإجراءاتها الأمنية على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى خلال الشهر الفضيل، وذلك من خلال تفتيشهم واحتجاز بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب.

وكان المسجد الأقصى شهد أمس، اقتحامات وانتهاكات مكثفة ومحاولات لأداء صلوات تلمودية، حيث بلغ أعداد المقتحمين أكثر من 284 مستوطنا، وذلك بالتزامن مع ما يسمى عيد "الشفوعوت".