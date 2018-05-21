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الإثنين، 21 مايو 2018 01:42 م
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مسئول عراقى: سنسدد 10 مليارات دولار من الديون عام 2022

الإثنين، 21 مايو 2018 12:29 م
مسئول عراقى: سنسدد 10 مليارات دولار من الديون عام 2022 حيدر العبادى رئيس وزراء العراق
بغداد(أ ش أ)
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قال مستشار رئيس الوزراء العراقى للشؤون الاقتصادية مظهر صالح، إن العراق سيسدد 10 مليارات دولار من ديونه فى عام 2022 .

وأضاف صالح - فى تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين، "إن العراق سيقوم بتسديد ديون مترتبة عليه، ولن تقل عن 10 مليارات دولار فى عام 2022، وعلى الحكومة أن تتستعد من الآن لتسديد هذه الديون الكبيرة من خلال إنشاء صندوق تعويض الديون، يتم وضع الأموال فيه سنويا ".

وأشار إلى أن العراق قادر على سداد هذه الديون وخاصة بعد حصوله على تصنيف ائتمانى جيد، كما أن التجربة أثبتت أن العراق لم يتأخر عن تسديد الديون المترتبة عليه سابقا .

يذكر أن العراق حصل على ديون خارجية من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، إضافة إلى ديون داخلية عبر طرحه لسندات أسهم خاصة من أجل تمويل موازنته العامة التى تأثرت بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط العالمية والتى يعتمد العراق عليها بشكل رئيسى فى موازنته العامة .

 


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