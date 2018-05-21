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مسؤول سورى: وقف مؤقت لإطلاق النار فى جنوب دمشق لأسباب إنسانية

الإثنين، 21 مايو 2018 10:11 ص
مسؤول سورى: وقف مؤقت لإطلاق النار فى جنوب دمشق لأسباب إنسانية دمشق - أرشيفية
رويترز
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نقلت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الاثنين، عن مصدر عسكرى، قوله إن وقفا مؤقتا لإطلاق النار لأسباب إنسانية دخل حيز التنفيذ للسماح للنساء والأطفال وكبار السن بمغادرة منطقة الحجر الأسود الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش فى جنوب دمشق.

ويخوض الجيش السورى وحلفاؤه معارك منذ أسابيع لانتزاع الجيب الصغير الخاضع للتنظيم والذى يعد آخر منطقة لا تسيطر عليها الحكومة فى العاصمة أو حولها.

ونفت وسائل إعلام رسمية أمس الأحد تقريرا للمرصد السورى لحقوق الإنسان قال فيه إن المقاتلين شرعوا فى مغادرة المنطقة متجهين إلى أراض يسيطر عليها التنظيم المتشدد فى شرق سوريا بموجب اتفاق استسلام.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المصدر العسكرى قوله "تم مساء أمس ولأسباب إنسانية وقف مؤقت لإطلاق النار تم خلاله إخراج النساء والأطفال والشيوخ من منطقة الحجر الأسود".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار المؤقت ينتهى ظهر اليوم ويستأنف فورا الجيش العربى السورى عملياته العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابى".

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين أن الحافلات بدأت بالفعل فى مغادرة جنوب دمشق إلى المناطق الخاضعة لتنظيم داعش فى شرق سوريا.

 

 


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