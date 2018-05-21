محكمة عراقية تقضى بإعدام إرهابيين اثنين عملا مع تنظيم القاعدة

بغداد (أ ش أ)

قضت محكمة جنايات واسط جنوبى العراق اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا بحق "إرهابيين" اثنين عملا مع تنظيم القاعدة أحدهما فجر سيارة مفخخة فى سوق شعبية بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضى عبد الستار بيرقدار ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أن أحد الارهابيين فجر سيارة مفخخة فى محافظة واسط قرب سوق العباسية وأدى الحادث إلى استشهاد العشرات من الأبرياء بتاريخ 15 أغسطس عام 2011.

وأوضح المتحدث العراقى أن الارهابى الاخر اشترك فى عدة عمليات إرهابية ومنها القتل فى منطقة تاج الدين فى محافظة واسط.