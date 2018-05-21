قوات الشرعية اليمنية تتقدم فى مدينة حرض وتسيطر على محاور فى صعدة

كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن قوات الشرعية اليمنية تقدمت فى مدينة حرض فى محافظة حجة بعد سيطرتها على الطريق الواصل بين حرض والملاحيط التابعة لمحافظة صعدة.