قوات الشرعية اليمنية تتقدم فى مدينة حرض وتسيطر على محاور فى صعدة

قوات الشرعية اليمنية تتقدم فى مدينة حرض وتسيطر على محاور فى صعدةالإثنين، 21 مايو 2018 06:26 م
محافظة صعدة باليمن
إضافة تعليق
أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن قوات الشرعية اليمنية تقدمت فى مدينة حرض فى محافظة حجة بعد سيطرتها على الطريق الواصل بين حرض والملاحيط التابعة لمحافظة صعدة.
إضافة تعليق
تفاصيل القبض على 3 من عصابة البروفيسير الهاربين من قسم مدينة نصر بعد 48 ساعة على هروبهم بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.. المتهمون كانوا فى طريقهم للهروب خارج البلاد.. والتحقيقات: سرقوا 150 مليون من الفيلات والشقق
ثورة تصحيح بالمنظومة الرياضية فى الأهلى.. لجنة الكرة تقبل استقالة الجهاز الفنى.. رامون دياز يتولى تدريب الفريق موسمين.. المدرب الأرجنتينى يصطحب 4معاونين.. محمد يوسف يقترب من العودة للأحمر وخلاف حول عبدالحفيظ
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة