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الإثنين، 21 مايو 2018 08:15 م
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قوات الشرعية اليمنية تتقدم فى مدينة حرض وتسيطر على محاور فى صعدة

الإثنين، 21 مايو 2018 06:26 م
قوات الشرعية اليمنية تتقدم فى مدينة حرض وتسيطر على محاور فى صعدة محافظة صعدة باليمن
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن قوات الشرعية اليمنية تقدمت فى مدينة حرض فى محافظة حجة بعد سيطرتها على الطريق الواصل بين حرض والملاحيط التابعة لمحافظة صعدة.

 

 

 


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