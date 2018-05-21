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الإثنين، 21 مايو 2018 09:39 م
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صور.. منازل مخيم اليرموك تتحول إلى ركام بعد طرد داعش وجنود يحتفلون بالنصر

الإثنين، 21 مايو 2018 08:09 م
صور.. منازل مخيم اليرموك تتحول إلى ركام بعد طرد داعش وجنود يحتفلون بالنصر جانب من العنف فى سوريا
اليرموك (أ ف ب)
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على طول الطريق من مخيم اليرموك، إلى أطراف حى الحجر الأسود فى جنوب دمشق، يطغى مشهد الدمار على أبنية استحالت أكوام ركام يتنقل بينها جنود سوريون منهكون ولكن مبتهجون، بعد حسم معركة مضنية يأملون أن تعيد الامن الى دمشق.

بعد وقت قصير على إعلان الجيش سيطرته على المنطقة، كانت أعمدة الدخان لا تزال تتصاعد من آخر الأحياء التى تحصن فيها الجهاديون وخاضوا آخر المواجهات ضد الجيش، بينما ألسنة النيران لا تزال مشتعلة داخل عدد من السيارات والأبنية، بحسب ما شاهد مراسلون لوكالة فرانس برس.

وشاهد فريق فرانس برس خلال جولة نظمتها وزارة الاعلام فى المخيم الابنية والمنازل المدمرة الشاهدة على ضراوة المعارك التى شهدها المخيم على مدى سنوات الحرب، وخصوصا منذ سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية عليه، والتى ترافقت مع قصف جوى ومدفعى عنيف، وحالت أكوام الركام وسط بعض الشوارع دون دخول السيارات أو عبور المشاة اليها.

وبدت ملامح التعب والارهاق على وجوه عدد من العسكريين الموجودين فى المكان، وقد افترشوا الأرض وغطى الغبار ثيابهم ووجوههم، بينما سالت الدماء من يد أحدهم، لكن على الرغم من التعب، كان آخرون يطلقون النار فى الهواء احتفاء بالنصر، وغيرهم يرفع شارة النصر.

فى شارع الثلاثين الذى يلفه الدمار، قال الملازم فى الجيش السورى محسن اسماعيل (22 عاماً) لوكالة فرانس برس "هذه آخر معركة فى الشام. أشعر أننى فرح للغاية".

وأضاف الشاب الذى انضم الى الجيش قبل عام "ستعود الشام كما كانت. سننسى أيام القذائف والدم ان شاء الله، النصر سينسينا كل شيء".

أحد عناصر الجيش السورى وسط شوارع مخيم اليرموك
أحد عناصر الجيش السورى وسط شوارع مخيم اليرموك

 

العنف فى مخيم اليرموك
العنف فى مخيم اليرموك

 

المنازل تتحول إلى ركام
المنازل تتحول إلى ركام

 

جنود سوريون يحتفلون بالنصر على داعش
جنود سوريون يحتفلون بالنصر على داعش

 

دمار أحد المنازل فى مخيم اليرموك
دمار أحد المنازل فى مخيم اليرموك

 

 


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