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صور.. تشريد الآلاف بسبب الفيضانات فى الصومال

الإثنين، 21 مايو 2018 12:00 ص
صور.. تشريد الآلاف بسبب الفيضانات فى الصومال الفيضانات فى الصومال
كتب محمود رضا الزاملى _تصوير أ.ف.ب
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هطلت مياه الأمطار الغزيرة فى منطقة همروين فى مقديشو الصومالية، وغمرت مياه الفيضانات المنازل والشوارع بالصومال، ووصل مستوى المياه فى الشارع إلى مستويات مرتفعة .

أعلن مكتب الأمم المتحدة  لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشريد الآلاف بسبب الفيضانات التى اجتاحت مناطق واسعة فى ولايات هيرشابيل وغوبلاند جنوب غربى البلاد،  مع استمرار هطول الأمطار فى حوض النهر.

وأشار إلى أن التقييمات الأولية مستمرة لتحديد تأثير الفيضان فى المناطق المتضررة، وقال المكتب إن المتضررين بحاجة ماسة الى المياه والمأوى والغذاء والمراحيض وخدمات الصحة والتعليم، فضلا عن القوارب المجهزة لتسهيل التنقل والوصول إلى الناس فى الأماكن المعزولة بسبب تأثر الطرق الرابطة بين مناطق واسعة فى ولاية هيرشابيل.

ارتفاع مستوى المياه
ارتفاع مستوى المياه

 

السكان يخلون منازلهم
السكان يخلون منازلهم

 

المياه تغمر المياه
المياه تغمر المياه

 

انقاذ رجل مسن
انقاذ رجل مسن

 

شاب يحمل منقولات منزلة
شاب يحمل منقولات منزلة

 

طفل غارق فى مياه الامطار
طفل غارق فى مياه الامطار

 

غرق شوارع فى الصومال
غرق شوارع فى الصومال

 

فيضانات الصومال
فيضانات الصومال

 

مياه الامطار تتحول إلى فيضانات
مياه الامطار تتحول إلى فيضانات

 

مياه الأمطار تغرق شوارع الصومال
مياه الأمطار تغرق شوارع الصومال

 

مياه الامطار تغمر المنازل
مياه الامطار تغمر المنازل

 

مياه الفيضانات
مياه الفيضانات

 

 


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