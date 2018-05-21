صور.. بـ"البيض" فلسطينيون يقذفون سيارة تقل وفدا أمريكيا فى الضفة الغربية

بيت جالا (أ ف ب)

رمى محتجون فلسطينيون، الاثنين، بالبيض سيارة تقل وفدا اميركيا فى الضفة الغربية، فى محاولة لمنع مشاركة الوفد فى تظاهرة فى هذه الأرض التى تحتلها اسرائيل.

وهاجمت مجموعة من 15 فلسطينيا يحملون يافطات كتبت عليها شعارات مناهضة للسياسة الأمريكية، بالبيض سيارة تابعة للقنصلية الاميركية بالقدس وذلك فى بلدة بيت جالا بالضفة الغربية المحتلة، وطلبوا من الوفد الرحيل، بحسب مصور "فرانس برس" .

وكتب على اليافطات خصوصا "لا أهلا بالحكومة الأمريكية فى فلسطين" و"يا ترامب ، القدس ليست عاصمة صهيون"، وغادرت سيارات الوفد اثر ذلك المكان.

وندد مسئول فى الخارجية الاميركية بمحاولة "ترهيب" وقال ان وفد القنصلية الاميركية كان يسعى "للنهوض بالتربية والتبادل الثقافى مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف "رغم ان احدا لم يصب، فان الهدف كان بوضوح الترهيب. وترفض الولايات المتحدة استخدام العنف او الترهيب للتعبير عن الاراء السياسية".

وكانت القيادة الفلسطينية علقت الاتصالات مع المسؤولين الاميركيين إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب فى 6 ديسمبر 2017 قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتعتبر الامم المتحدة القدس الشرقية محتلة وانه لا يجوز نقل السفارات اليها فى انتظار حسم ملف القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر التفاوض.



الوفد الأمريكى فى الضفة



جانب من الاحتجاج



شاب يقذف الوفد بالبيض



شاب يلقى البيض على سيارة تقل الوفد



شباب فلسطينى غاضب



شباب فلسطينى يحتج أمام الوفد الأمريكى



فتاة تقذف البيض على الوفد الأمريكى



قذف الوفد الأمريكى بالبيض