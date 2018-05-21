صور.. السعودية تشارك فى الرحلة الصينية لاستكشاف القمر

شاركت المملكة العربية السعودية فى رحلة نادرة مع الصين، لاستكشاف الجانب غير المرئى للقمر عن قرب.

وأفادت قناة " العربية الإخبارية" بأن هذا التعاون بين الرياض وبكين، يأتى ترجمة لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الصين العام الماضى والتى أسست للتعاون مع وكالة الفضاء الصينية لاستكشاف القمر.



أثناء عمل الفريق



أعضاء الفريق السعودي