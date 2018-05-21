صور.. السعودية تشارك فى الرحلة الصينية لاستكشاف القمر

صور.. السعودية تشارك فى الرحلة الصينية لاستكشاف القمرالإثنين، 21 مايو 2018 05:36 ص
الفريق السعودى
إضافة تعليق
شاركت المملكة العربية السعودية فى رحلة نادرة مع الصين، لاستكشاف الجانب غير المرئى للقمر عن قرب.
وأفادت قناة " العربية الإخبارية" بأن هذا التعاون بين الرياض وبكين، يأتى ترجمة لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الصين العام الماضى والتى أسست للتعاون مع وكالة الفضاء الصينية لاستكشاف القمر.
أثناء عمل الفريق
أعضاء الفريق السعودي
الفريق السعودي المشارك
إضافة تعليق
"القدس العربى"تتحول لمنبر إعلامى للإخوان.. تحرض ضد الدولة المصرية لصالح الجماعة.. مصادر: ممولة من الأسرة الحاكمة القطرية.. خبير: تصدر من لندن ويشرف على إصدارها تنظيم لـ"الإرهابية".. ومطالبات بحجبها داخل مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة