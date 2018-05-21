زعيم تيار الحكمة العراقى يؤكد أهمية تشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب

زعيم تيار الحكمة العراقى يؤكد أهمية تشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات الشعبالإثنين، 21 مايو 2018 02:07 م
زعيم تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم
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اعتبر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم الاثنين، أن حكومة الأغلبية الوطنية هى الحل للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية استثمار الفرص المتاحة لإخراج العراق من أزماته.
وقال مكتب الحكيم - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إنه استقبل الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يان كوبيتش، وبحث معه ملف الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة، مشددا على أهمية تشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقى".
وجدد التأكيد على أهمية حكومة الأغلبية الوطنية باعتبارها الحل للمرحلة المقبلة، لافتا إلى أنها تحقق الاستقرار من خلال تشكيل الفريق الوطنى المكون للحكومة والمعارضة الوطنية، مشددا على أهمية استثمار الفرص المتاحة لإخراج العراق من أزماته.
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