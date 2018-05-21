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انتهاء عملية إجلاء تنظيم داعش من آخر بؤرة فى دمشق

الإثنين، 21 مايو 2018 12:26 م
انتهاء عملية إجلاء تنظيم داعش من آخر بؤرة فى دمشق دمشق - أرشيفية
(أ ف ب)
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انتهت، اليوم الاثنين، عملية إجلاء مقاتلى تنظيم داعش من آخر جيب يسيطرون عليه فى دمشق ويتضمن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "انتهت عملية الإجلاء بخروج 1600 عنصر من تنظيم داعش وأفراد من عائلتهم على متن 32 حافلة يومى الأحد والاثنين"، مشيراً إلى أن "قوات النظام دخلت مناطق سيطرة التنظيم المتطرف فى مخيم اليرموك لتمشيطها بعدما أكملت سيطرتها على أحياء القدم والتضامن والحجر الأسود".

وخرجت دفعة ثانية من مقاتلى تنظيم داعش بعد منتصف ليل الأحد الإثنين من أحياء فى جنوب دمشق متوجهة إلى البادية، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، وذلك ضمن اتفاق إجلاء لم تؤكده الحكومة السورية.

ويأتى اتفاق الإجلاء الذى تم التوصل اليه برعاية "روسية" وبدأ تنفيذه فجر الأحد وفق المرصد، بعد عملية عسكرية بدأها الجيش السورى فى 19 أبريل ضد تنظيم داعش فى مناطق يتواجد فيها فى جنوب العاصمة أبرزها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحى الحجر الأسود.

وفى المقابل، نفى الاعلام الرسمى السورى التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن العمليات العسكرية تتواصل ضد الجهاديين فى مساحة ضيقة فى شمال حى الحجر الأسود.


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