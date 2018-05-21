"العربية الحدث": القبض على ضابط إيرانى فى مديرية التحيتا اليمنية

"العربية الحدث": القبض على ضابط إيرانى فى مديرية التحيتا اليمنيةالإثنين، 21 مايو 2018 03:19 ص
القوات اليمنية - أرشيفية
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أفادت مصادر عسكرية يمنية، أمس الأحد، أن القوات اليمنية ألقت القبض على مجموعة من عناصر مليشيات الحوثى فى مديرية التحيتا الساحلية من بينهم ضابط إيرانى يدعى ميهار منتظري.
وأكدت المصادر، فى تصريحات لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن القوات اليمنية تمكنت أيضا من قتل القيادى الحوثى أحمد محمد على العابد، قائد الكتيبة الثانية لما يسمى "كتائب الحسين" مع عدد من عناصر المليشيات فى إحدى مناطق صعدة قبالة الحدود مع نجران السعودية.
من جانب آخر، ذكرت المصادر أن طائرات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، استهدفت ثكنات ومخازن أسلحة للمليشيات الحوثى فى جبل النهدين جنوب العاصمة اليمنية صنعاء وفى معسكر الحفا عند سفح جبل نقم شرق العاصمة.
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