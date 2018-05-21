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الرئيس اليمنى: نسعى إلى إعادة تحقيق الوحدة للأراضى اليمنية

الإثنين، 21 مايو 2018 10:28 م
الرئيس اليمنى: نسعى إلى إعادة تحقيق الوحدة للأراضى اليمنية عبد ربه منصور هادى الرئيس اليمنى
عدن أ ش أ
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قال الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ، اليوم الإثنين: "إن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية يبقى منجزا شعبيا بامتياز، تجاوز فيه شعبنا رغبة المستعمر والكهنوت على السواء وصنع الجغرافيا التى تعكس حضارة شعب عريق ممتد فى شعاب التاريخ ولهذا عبر عنه شعبنا العظيم بالترحاب والقبول لحظة ميلاده فى مثل هذا اليوم المجيد".

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن كلمات الرئيس اليمنى جاءت فى خطاب وجهه مساء اليوم لأبناء الشعب اليمنى فى الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطنى الـ28 لقيام الجمهورية اليمنية 22 مايو 1990.

وأكد الرئيس اليمنى أن الانحرافات التى اعترت مسار الوحدة والممارسات الخاطئة والسلوكيات المسيئة، لا تقلل من شأن الحدث التاريخى بقدر ما تعبر عن سوء من ارتكبها فى حق الوحدة والشعب على السواء، وأية أخطاء حدثت فهى بالتأكيد ليست فى المنجز بل فى من سعوا لتحويله إلى غنيمة شخصية، ومن أساؤوا لليمن شمالا وجنوبا.

 


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